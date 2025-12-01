快訊//李翔和父親李小飛生前合作單曲《有你的陪伴》12/1日上架. 他人在新加坡.2日已有多家新加坡體要訪問他

李小飛肝癌離世，兒發布與父親生前最後合作的台語歌。（李翔提供）

「師奶殺手」李小飛之子李翔，12/1日推出單曲新歌《有你的陪伴》，這首作品是李小飛肝癌病發猝逝前與李翔最重要的父子間最珍貴的對話，如今成了李小飛的遺作。李翔因為人在新加坡拍第2張單曲MV鄭進一老師製作的「一生有你」（也是父子詞曲合作），新加坡記者聞風而來已連繫他，2日將採訪他（20多年前李翔在新加坡出道，他曾是新加坡媒體視為潛力新人並力捧）。

在台灣，李小飛作品有電影《街頭小霸王》、《媽媽再愛我一次》等，後者的主題曲《世上只有媽媽好》更在大陸紅翻天，成為華人圈家喻戶曉的兒歌。而他曾演出1984年版電視劇《鹿鼎記》中韋小寶，也讓他紅不讓。

但李小飛在新加坡的知名度沒有臺灣強大，不過說起他的兒子李翔，李翔比爸爸還有名。2001年，新加坡開放媒體，第二家免付費電視臺報業傳訊成立，旗下U頻道打造新偶像，曾力捧六名新星，包括當時名為歐燕萍的歐萱，及詹金泉、郭蕙雯等等。當時以“李哲雄”之名闖蕩娛樂圈的李翔，他就是新加坡媒體力捧的新人。

李翔卻落跑，主要是爸爸極力反對。李小飛強勢的說，送李翔去新加坡讀書，學音樂製作及技術是因為希望他做幕後工作。

當年因為李小飛反對李翔唱歌、演戲，是因為他了解影視的複雜度，絕非單純個性的李翔，所能應付的，他不惜打擊李翔的自信說：你長得這麼醜，我從來沒有覺得你帥，你怎麼能演戲？

李翔回來台灣後，被網羅成可米小子，轉轉走走，在國外受教育，很難融入娛樂圈，最後成了父親得力的左右手學做生意。而最後這幾年，他選擇旅居溫哥華七年，終於他做自己了。

李翔於2024年底返台與家人團聚，意外成為與父親生命中最後的相處時光。《有你的陪伴》這首歌詞由李小飛親手撰寫，完成父子跨越七年距離的真摯對話。

李小飛因B肝引發肝癌第三期，於今年6月離世後，李翔決定完成這首作品，希望能陪伴所有正在思念親人的人。

李翔於1日正式發布全新歌曲《有你的陪伴》，這不僅是一首音樂作品，更承載著父子間無法完成的故事，但歌中有愛，也算是父子間愛的對話，李小飛放下了，他願意幫助兒子圓歌唱的夢。

李小飛親筆台語詞，兒子完成遺作《有你的陪伴》。（圖／李翔提供）