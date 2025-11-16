快訊／東京又現刺殺事件！40歲婦人遭刺「腹部濺血」倒地 兇手仍在逃亡

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

日本東京今（16）日上午發生一起刺殺事件，一名年約40歲女性在赤坂地區一處大樓地下1樓遭人持刀刺傷左腹，所幸及時被路人發現送醫，送醫時仍保持清醒。而兇手則在行兇後逃逸，目前仍被警方追緝中。

據《日本電視台》報導，警視廳在今日上午10時30分接獲通報，在東京Metro赤坂見附站西側、距離約100公尺的一ツ木通沿線大樓地下1樓，有一名40歲女子遭人刺傷左腹，所幸送醫時仍是清醒狀態；目前兇嫌正被日本警視廳全力追緝中。



