快訊／東京涉谷區公寓大火 死傷不明

東京涉谷一處公寓大火。（圖／翻攝自@Gt8VUlzRG7buafO）





東京消防廳指出，今（1日）下午4點20分左右，涉谷區代代木的一棟12層樓的住宅大樓發生火警，多起民眾報案指出看到大樓冒出黑煙。

根據NHK報導，在當地時間下午4點半左右拍攝到的畫面顯示，該大樓一間公寓內有火焰竄出，並且大量黑煙不斷竄升。

東京消防廳表示，目前火勢仍在蔓延中，並正積極確認，是否還有居民未能及時逃離。

事發地點位於京王線初台車站東南約300公尺處，周圍是多棟住宅大樓。

