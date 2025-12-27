快訊》東北季風影響！2縣市大雨特報 一路下到明早

由於東北季風影響，27日晚至28日基隆北海岸有局部大雨發生的機率；另風勢偏強，27日晚上至28日晚上綠島、桃園市、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象署深夜發布大雨特報，新北市、基隆市有局部大雨發生的機率，影響時間為27日晚上至28日上午。

另氣象署還發布強風特報，桃園市、台中市、彰化縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

更多中時新聞網報導

中職》王維中合體王躍霖 鷹雄兄弟檔＋1

新聞透視》觀光整合 應找回文化競爭力

非洲盃足賽》席丹現身 見證兒子守門演出零封