快訊／東北季風發威 基隆、新北這些區大雨特報

記者李鴻典／台北報導

中央氣象署在今（30）天10:10發布大雨特報指出，東北季風影響，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

中央氣象署在今（30）天10:10發布大雨特報。（圖／翻攝自氣象署）

影響時間：30日上午至31日晨

大雨

【基隆北海岸】

中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區

【基隆北海岸】

淡水區、瑞芳區、三芝區、石門區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區

氣象署也說，今天東北季風稍增強，北部溫度下降，高溫約20至21度，宜蘭約22度，感受稍涼，中南部及花東高溫約25至28度，感受較溫暖舒適，不過各地早晚仍較涼，低溫約15至18度，中南部及臺東日夜溫差大，請適時增添衣物。

廣告 廣告

天氣方面，基隆北海岸及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區仍為多雲到晴的天氣；另外，今日清晨苗栗以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。

更多三立新聞網報導

幫兇！黃帝穎律師：中共突襲軍演凸顯國民黨三大害台事實

台海局勢從「和平統一」到「極限施壓」 藍白故意裝瘋賣傻傻？

呂文婉撰文悼曹西平：彷彿又聽到他開始「醜八怪！我跟妳很熟嗎？！」

解放軍軍演不是即將動武的前奏！汪浩掀開中國內情：對內的政治秀

