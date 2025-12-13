快訊／東北季風發威！3縣市大雨特報

3縣市大雨特報。（示意圖／東森新聞）





氣象署今（13）天上午9時30分針對基隆市、新北市及宜蘭縣發布大雨特報。受東北季風影響，基隆北海岸及宜蘭地區今天有局部大雨發生的機率，提醒民眾留意瞬間強降雨，山區須慎防坍方與落石。

氣象署指出，大雨特報影響時間自今天上午持續至明天清晨。迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較為持續，傍晚前仍有局部大雨發生的可能；新竹以北、花東地區、恆春半島，以及苗栗至嘉義山區，則有局部短暫降雨。苗栗以南地區天氣為多雲到晴。

廣告 廣告

氣溫方面，今天清晨各地低溫大多落在攝氏17至20度之間，局部地區氣溫略低。白天北部及宜蘭高溫約21度，整日感受較為濕涼；中南部及花東地區高溫約25至28度。氣象署預估，晚間起大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭地區氣溫將進一步下降。

更多東森新聞報導

腸病毒釀雙北139班停課 估寒假後才趨緩

聖石董座包養「乾女兒」身分遭起底 見刺青才知被綠

無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天

