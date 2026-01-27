快訊／東部海域09:04規模4.2地震 最大震度1級新北有感
根據中央氣象署地震測報中心最新資訊，今（27）日上午9時04分發生芮氏規模4.2的小區域地震，震央位於台灣東部海域，即宜蘭縣政府東方49.1公里處，地震深度為80.1公里，屬於中層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到的最大震度為1級。詳細各地震度包括震度1級地區：宜蘭縣南澳、新北市汐止、花蓮縣西寶、新竹縣關西。
