快訊》松山機場、北市中山區大停電 網哀號：網路也中斷

台北市松山機場與中山區今（1日）下午傳多處突然停電，不少民眾在社群發文，其中有準備要出國的旅客指出，準備要通關，結果停電了；中山區的居民也說，除了沒電可用，網路也中斷，引發議論；對此停電原因與影響範圍，台電表示目前仍在調查中。

多名網友今在Threads發文表示，「松山機場大停電，全部都沒電」、「準備通關竟然停電，太幸運像中樂透」、「松山機場真的停電了」、「松山機場停電中，很扯」。

也有中山區民眾抱怨，「不只停電，連手機網路都不能用」、「民權東路突然停電，有人知道原因嗎？」、「中山區不只是停電，連網路都一起掛了」、「中山國中、松山機場附近停了10幾分鐘」、「中山區不只是停電，連網路都停擺」。

《中時新聞網》向台電詢問停電原因及影響戶數，台電回應目前仍在調查了解中。

