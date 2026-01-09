社會中心／綜合報導

最新消息，稍早新北市板橋民族路加油站，爆發駭人聽聞的攻擊事件！一名身份不明的男子竟在光天化日下持刀，攻擊正在執行公務的消防人員，兇嫌在攻擊消防員後，竟轉向無辜民眾，預謀性地潑灑汽油並點火縱火，導致2名民眾燒傷。海山警分局海山所派員到場，現場疑似1名男子縱火自焚，過程中造成另1名曾姓男子受傷，目前火勢已撲滅，送往亞東醫院救治。

快訊／板橋不明男子持刀攻擊消防員 潑汽油燒傷２民眾

現場疑似1名男子縱火自焚，過程中造成另1名曾姓男子受傷。（圖／警消提供）



警消表示，這起案件發生在今天傍晚17點45分，板橋區民族路90號， 現場為板橋區中油民族路加油站，報案人表示1名男(30+)疑似在加油站內點火，1747消防人員到場搶救，火勢由加油站員工撲滅，該名男性由消防人員與員警壓制，2度燒燙傷，意識清醒，送往板橋亞東醫院，火勢後波及1名民眾(男、50+)，2度燒燙傷、意識清醒，亦送往板橋亞東醫院。

原文出處：快訊／板橋不明男子持刀攻擊消防員 潑汽油燒傷２民眾

