快訊／板橋府中商圈定食8氣爆 業者發聲：慰問傷者配合調查

新北板橋府中商圈的定食8在深夜將近1點發生氣爆，對此，業者發聲明，已經在事發後立即通報消防單位，啟動緊急應變程序。（圖／東森新聞）





新北板橋府中商圈的定食8在今（8）日凌晨將近1點發生氣爆，對此，業者發聲明，已經在事發後立即通報消防單位，啟動緊急應變程序，這起案件造成5人送醫，已經出院，業者強調會持續慰問，提供必要協助。也配合相關單位調查釐清。

爭鮮集團表示，定食8府中店於今日凌晨00時59分發生疑似瓦斯氣爆事件，造成店內招牌及玻璃受損，並波及周邊區域。本公司於事發後立即通報消防單位，並啟動緊急應變程序，全力協助現場處置，共造成5名路人受影響送醫，皆清醒並已陸續離院返家。本公司已取得相關聯繫方式，後續將持續主動慰問並提供必要協助。

爭鮮集團強調，事發第一時間，區經理、區督導及店經理即到場掌握情況，並與消防、警方及鑑識單位密切合作，相關單位已進入現場調查並著手釐清事故成因。定食8對於本次事故造成民眾受到影響深感遺憾，將持續全力配合主管機關進行原因釐清，並在第一時間提供受影響民眾與店家必要協助。

