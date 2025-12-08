快訊／板橋府中商圈「定食8」氣爆 店長現身表示「不方便對外發言」

記者莊淇鈞／新北報導

「定食8」的店長現身表示不方便對外發言。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區府中商圈內，今天（8日）凌晨0時許，重慶路上2樓的「爭鮮」跟「定食8」餐廳，不明原因氣爆，玻璃、雜物等碎片炸出街道，造成5人受輕傷。據了解，目前官方初步認定氣爆原因為瓦斯漏氣造成，不排除是人為原因。稍早前造成氣爆的「定食8」店長到事發現場，對於媒體詢問氣爆事件的提問低調表示，「不方便對外發言」。

氣爆瞬間招牌及玻璃被炸飛20公尺遠。（圖／翻攝畫面）

據了解，新北市消防局8日0時57分接獲報案，指板橋區重慶路12巷8號，疑似發生氣爆，隨即派遣3大2中8分隊29車88人前往搶救。到場後發現，現場為9層RC建築物，爆炸點集中在「爭鮮迴轉壽司」、「定食8」的2樓餐廳，趕緊布水線滅火。由於爆炸力非常強烈，導致大量殘骸、玻璃碎和雜物噴至街道，碎片與殘骸如陣雨般落下，多名路人因閃避不及而遭波及、受傷，初步研判是瓦斯漏氣所造成的氣爆。

招牌及玻璃等被炸飛四散。（圖／翻攝畫面）

當時共有5名路人（4女1男）因此遭割傷、砸傷，其中4名路人（3女1男）輕傷，分別送往雙和醫院及亞東醫院，一名女性路人則拒絕就醫；另還有一名女性民眾表示身體不適，被預防送往亞東醫院救治，而這些傷者今早已經全部出院。

