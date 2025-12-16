快訊／板橋路口砍人凶案！2男走路碰撞起口角…他遭狠刺2刀肚破濺血

記者莊淇鈞、吳泊萱／新北報導

板橋2名男子因走路碰撞起口角，其中1人慘遭對方持刀猛刺。（圖／翻攝自我是板橋人臉書）

新北市板橋區新海路驚傳持刀傷人凶案，今日（16日）晚間7時許，一名陳姓男子在走路時，疑似與另一名席姓男子發生碰撞，雙方爆發口角衝突，席男掏出折疊刀朝陳男腹部及大腿猛刺2刀，陳男當場血流如注。幸好當時正好有員警在附近處理交通事故，接獲通報後立即到場壓制席男，並將陳男送醫救治，詳細案發原因仍有待調查釐清。

陳男與席男因走路碰撞起口角，遭席男持摺疊刀猛刺，當場血流如注。（圖／翻攝自我是板橋人臉書）

今日晚間7時35分許，陳男路過新海路109巷口附近時，與另一名席男發生碰撞，陳男疑似不滿唸了幾句，引起酒醉的席男不滿，當街掏出折疊刀猛刺陳男，導致陳男腹部及右大腿中刀，當場血流如注，目擊民眾嚇壞報警。

員警正好在附近路口處理車禍，聽到聲響後立即到場壓制席男。（圖／翻攝自我是板橋人臉書）

當時正好有員警在附近路口處理交通事故，聽到民眾尖叫聲，立刻趕赴現場查看，並以優勢警力壓制逮捕席男，並聯絡救護車將陳男送往亞東醫院救治，幸好暫無生命危險。

警方表示，雙方疑似因步行碰撞起衝突，演變成持刀傷人案，目前已將席男依殺人未遂罪移送新北地檢署偵辦，詳細案發原因仍有待調查釐清。

