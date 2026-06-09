快訊／板橋黑賓士「毒駕拒檢」撞警！警連開8槍逮人…車內查獲毒品

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社會中心／新北報導

板橋毒駕男衝撞員警落跑，最終遭壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區驚傳槍響，今日（9日）下午5時許，板橋警方在信義路執行巡邏勤務時，發現一輛黑色賓士車形跡可疑，立即上前攔檢，結果駕駛突然拒檢逃逸，過程中還猛踩油門意圖衝撞員警，警方一路追到縣民大道、南雅南路口連開8槍反擊制止，但賓士車仍趁亂脫逃。目前警方已在大觀路一處巷弄內攔下涉案車輛，並逮捕駕駛，並在車內搜出毒品，詳細案發原因仍有待調查釐清。

板橋賓士車毒駕拒檢衝撞員警，員警連開8槍制止。（圖／翻攝自Threads @y_nov_29_sgr）

今日下午4時50分，板橋警方在信義路執行巡邏勤務時，發現一輛黑色賓士車形跡可疑，立即上前實施攔查，結果駕駛拒檢加速逃逸。警方立即發動警網圍捕，但賓士車一路逃竄，為了避免傷及路過人車，員警在縣民大道、南雅南路口連開8槍制止，但賓士車仍趁亂脫逃。

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賓士車毒駕在板橋市區狂飆，員警當街連開8槍制止。（圖／翻攝畫面）

警方一路緊追在後，最終在板橋區大觀路一段75巷內成功攔停該車，並將駕駛拉下車壓制逮捕。經初步調查，該名駕駛是毒駕，並在車內搜出毒品，成分待驗。在圍捕過程中，駕駛臉部及手部受傷，員警則無人受傷，詳細案發經過仍有待調查釐清。

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