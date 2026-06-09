快訊／板橋黑賓士「毒駕拒檢」撞警！警連開8槍逮人…車內查獲毒品
社會中心／新北報導
新北市板橋區驚傳槍響，今日（9日）下午5時許，板橋警方在信義路執行巡邏勤務時，發現一輛黑色賓士車形跡可疑，立即上前攔檢，結果駕駛突然拒檢逃逸，過程中還猛踩油門意圖衝撞員警，警方一路追到縣民大道、南雅南路口連開8槍反擊制止，但賓士車仍趁亂脫逃。目前警方已在大觀路一處巷弄內攔下涉案車輛，並逮捕駕駛，並在車內搜出毒品，詳細案發原因仍有待調查釐清。
今日下午4時50分，板橋警方在信義路執行巡邏勤務時，發現一輛黑色賓士車形跡可疑，立即上前實施攔查，結果駕駛拒檢加速逃逸。警方立即發動警網圍捕，但賓士車一路逃竄，為了避免傷及路過人車，員警在縣民大道、南雅南路口連開8槍制止，但賓士車仍趁亂脫逃。
警方一路緊追在後，最終在板橋區大觀路一段75巷內成功攔停該車，並將駕駛拉下車壓制逮捕。經初步調查，該名駕駛是毒駕，並在車內搜出毒品，成分待驗。在圍捕過程中，駕駛臉部及手部受傷，員警則無人受傷，詳細案發經過仍有待調查釐清。
不良行為，請勿模仿！
更多三立新聞網報導
師鐸獎30年女師成「吸血主任」！把家長當ATM狂詐477萬…檢怒求刑12年
月賺8萬只能算小咖！冷氣師傅揭「月薪破10萬」真相…網友嚇壞：不敢賺
十軍團營區淪炮房！少校新婚8天偷吃女上尉到處激戰…十軍團震怒要懲處
雲林縣警局歡慶警察節！科技警政守護雲林好安心…縣府自籌預算幫加薪
其他人也在看
夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿
根據《羊城晚報》報導，該名男子因頻繁被蚊子騷擾到受不了，乾脆把每次擊落的蚊子保存下來，不但仔細排列黏貼，還像收藏昆蟲標本一樣分類整理，甚至認真標註日期，整本冊子密密麻麻全是「戰績」，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。影片中可見，不少蚊子已被壓成薄薄一片，但男子仍...
運將「0股在手」見崩盤超嗨！486問實情嗆：你在仇富
財經中心／綜合報導台股近期波動劇烈，牽動無數投資人的敏感神經，不過在市場哀鴻遍野之際，竟然有人因為「股市崩盤」而興高采烈。網紅電商企業家「486先生」陳昶旭8日就在社群平台分享一段搭乘計程車時有趣經歷，運將一見到他就興奮喊「（台股）跌快3千點了，應該還會繼續跌」，486先生一問才發現司機並沒有買股票，並好奇反問「你是在爽什麼？」。486先生聽完對方的回答後直言：「你就是在仇富啦」，沒想到對方當場愣了一下，並承認「有的人一夜致富」確實讓他很不甘心。
雨天不怕鞋子濕掉！她買「1便宜神器」踩水坑也全乾 眾讚：真的方便
近來受到鋒面及西南氣流影響，全台天氣不穩定，大雨來得又急又快，不少區域也出現積淹水狀況，不少人最怕鞋子會濕掉發臭。但近來有網友透露，自己在雨天著急買了一組鞋套，本來不抱期待，殊不知防水能力超好，踩進水坑也不怕濕掉。文章曝光掀起討論。
明明喜歡卻不敢靠近！這3個星座男「越愛越自卑」 不說是因為害怕配不上
愛情裡有一種遺憾，不是因為不夠愛，而是因為太愛了，反而害怕自己配不上。明明滿心歡喜，卻不敢靠近；明明默默付出，卻從不說出口。以下這三個星座男，就是典型「愛你在心口難開」。
驚！73%國中女生心情差先找「它」 過半學生認：待房間比出門更快樂
AI時代來臨，孩子愈來愈習慣和機器對話，卻可能離真實人際關係愈來愈遠。《親子天下》今（9）日公布「2026國中小學生萬人調查」，發現超過半數學認為待在房間滑手機、追劇或打電動，比和朋友出門更快樂放鬆；當心情不好時，更有60%學生會向AI傾訴，其中國中女生高達73%。調查也顯示，感到壓力大、不喜歡上學的學生比例已連續3年攀升，顯示AI普及之際，孩子的孤單感與焦慮感也同步增加。
台股暴力反彈1200點！ 網見三大法人動作驚：怎麼會這樣
台股暴力反彈1200點！ 網見三大法人動作驚：怎麼會這樣
月賺8萬只能算小咖！冷氣師傅揭「月薪破10萬」真相…網友嚇壞：不敢賺
夏天是冷氣裝修旺季，行程滿檔的冷氣師傅，薪水可觀。有民眾分享近期聽到冷氣師傅的月薪，讓他吃了一驚，月薪8萬只能算小咖，正常都是月入10萬以上，讓他驚呼「有種入錯行的感覺」，也好奇為什麼「裝冷氣這麼賺？」文章曝光引發熱議，也釣出許多冷氣師傅揭密，坦言高薪代價不小，除了有嚴重的職業傷害風險，工作期間一不小心就小命不保。
台股暴力反彈1200點！ 網見三大法人動作驚：怎麼會這樣
台股歷經前一交易日重挫後，今（9）日在美國科技股反彈帶動下強勢回神，電子權值股領軍上攻，加權指數終場大漲1201.66點，收在44704.44點，重新站回4萬4千點大關，漲幅2.76%，成交值達1兆1519億元。
水煮地瓜葉營養恐流失？醫授「1煮法」更健康！
生活中心／尤乃妍報導地瓜葉不僅是餐桌上常見的家常蔬菜，也是許多外食族快速補充營養的好選擇。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，地瓜葉富含多酚類、維生素A、維生素C、葉酸、鈣質及花青素等營養成分，具有降血糖、抗發炎、護肝，甚至具備抗癌潛力。不過他也提醒，地瓜葉的烹調方式不同，對其營養保留程度也有明顯影響。
台大期末考周突發停電學生摸黑考試 校方：高壓設備故障、已搶修
台灣大學本周為期末考周，但今天（9日）上午傳出台大校總區停電，部分網友在社群媒體上抱怨，考到一半停電，只能摸黑考試、期末考周下大雨又停電。台大校方表示，由於高壓設備故障，造成部分區域停電，已於第一時間啟動緊急應變機制，進行設備檢查與搶修，於中午12時左右復電。
疑上班偷喝？彰化北斗清潔隊員酒駕車禍 辦公室又搜出整箱啤酒、威士忌
彰化北斗鎮日前發生一起酒駕車禍，一名黃姓男子騎機車返家途中不慎與他人發生碰撞，警方獲報到場處理，針對黃男進行酒測，酒測值竟高達0.6毫克，訊後依《公共危險罪》送辦。據了解，黃男為北斗鎮清潔隊員，由於事故發生前不久，黃男仍在執行垃圾收運勤務，讓不少地方民眾質疑，黃男是否在上班期間飲酒。對此北斗鎮清潔隊表示，黃男不太可能在工作時飲酒，但酒駕行為確有不當，將依法進行懲處。
只有3天假該國旅還是出國？網友狂推「這選擇」
生活中心／曾婕畇報導國旅與出國究竟哪個更划算、玩得更盡興，一直是許多人規劃假期時的熱門話題。近日有一名網友透露，自己即將轉換工作跑道，打算趁著離職後、到新公司報到前的空檔安排一趟旅行。不過由於真正能自由運用的時間僅剩3天，讓他苦惱究竟該選擇在國內走走，還是衝一波海外快閃行程。貼文曝光後掀起熱烈討論，不少人認為時間太短，就算飛日本或香港，也有不少時間耗在機場與交通上，不如留在台灣玩得更輕鬆。
澎湖自助餐驚見鯖魚「活蛆狂蠕動」！衛生局急稽查揪缺失
澎湖馬公市一家自助餐店驚傳食品衛生事件。有民眾昨（8）日中午前往中華路某自助餐購買午餐，返家打開餐盒準備用餐時，赫然發現其中一道醃漬鯖魚上有白色蟲體不斷蠕動，仔細查看竟是活蛆，當場食慾全失，隨即以手機錄影存證，並向店家及澎湖縣政府衛生局反映。
台股籌碼洗乾淨了？專家揭賣壓快速消失原因
[NOWNEWS今日新聞]台股昨日自由落體，今（9）立刻反彈超過千點，終場收44704點，漲點1201點，漲幅2.76%，快速收復跌勢，市場關注籌碼是否已經清洗完畢。財經作家狄驤在臉書發文指出，這波台...
以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫
「一直以為是濕疹，結果卻是癌症！」皮膚科醫師黃麗珊分享，一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。提醒此病好發於外陰、肛門等處，初期症狀與濕疹極為相似，若私密處長期搔癢、擦藥無效或範圍擴大，應提高警覺。
台積電副總申報贈與500張股票！市值估逾11億 受贈人身分未公開
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導台積電（2330）股價屢創新高，高層持股異動也受到市場關注。根據公開資訊觀測站最新資料，台積電廠務副總經理莊子壽於8...
新竹氣爆4秒至少炸11次！車輛噴飛對街 民眾嚇喊：以為是砲彈
新竹市今（9）天凌晨發生氣爆事件，疑似是便當店瓦斯外洩，短短4秒內至少狂炸11次，巨大威力把整棟建築炸出一個大洞，整條街道滿目瘡痍，隔壁一對麵包店夫婦，在睡夢中被震碎的外牆壓住不幸死亡。驚天爆畫面曝光
房市3大新制上路！買新屋恐多花270萬 入住還得養樹、顧光電板
2026年房市迎來三項新制，從土方管理、綠容率到屋頂光電，這些增加的成本，都可能轉嫁到購屋者身上。在《房市讀懂了》節目中揭露：「未來買新房，可能要多花270萬元。」
粉絲心碎！秀英、鄭敬淏IG互退追蹤 雙方公司證實14年情斷
韓國女團「少女時代」成員秀英和演員鄭敬淏愛情長跑14年，未料，兩人先是被眼尖網友發現互相取消IG追蹤，爆出情變。9日雙方經紀公司發聲證實分手傳聞，震驚外界，也讓大批粉絲崩潰直呼：「不相信愛情了！」
黃鐙輝「賣光台積電」改押0050！「兩大優勢」全說了
財經中心／綜合報導曾憑藉戲劇《奇蹟的女兒》拿下第54屆金鐘獎「迷你劇集男配角獎」的男星黃鐙輝，戲外對於投資相當有想法；他過去相當看好台積電（2330），甚至揚言會緊抱台積電不賣，但2024年卻將手上的台積電股票全賣光，並反手重押「這檔ETF」。他日前上節目還透露，自己的理財觀念發生改變，坦言自己不再害怕背負3000多萬的房貸，更打算利用「這一種財務邏輯」，實現資產穩定增值，希望能實現15年後月領30萬元的目標。