快訊／林俊傑公開認愛了！首同框網紅女友七七 「超閃合照」曝光

記者徐珮華／綜合報導

林俊傑（JJ）今年2月被爆熱戀小20歲廣東網紅「七七」（Annalisa），當時經紀公司僅表示「重心放在音樂上」，並未正面回應緋聞。今（29）日林俊傑曬出為媽媽慶生的合照，值得注意的是七七也在一旁，形同公開認愛，社群平台瞬間湧入大量祝福。

林俊傑（左3）首度同框七七（左1）。（圖／翻攝自林俊傑臉書）

林俊傑與七七今年2月傳出緋聞，上月又被目擊疑似身穿情侶裝現身洛杉磯約會，引發外界關注。今日林俊傑在社群平台分享替媽媽慶祝70歲生日的合照，有感而發寫下「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證」，為親情、愛情完美註解。畫面中，七七也親暱地將雙手搭在林媽媽肩上，互動相當自然，氣氛融洽。

林俊傑愛情、事業兩得意。（圖／翻攝自林俊傑臉書）

現年24歲的七七比林俊傑小20歲，外型亮眼、五官精緻，社群平台吸引近20萬名粉絲追蹤。她的身家背景也遭起底，有網友指出她家境優渥，且坐擁多間豪宅，但相關說法皆未獲證實。如今林俊傑出道22年首度公開認愛，她晉升「天王嫂」或許指日可待。

