快訊／林俊傑為母慶生「同框網紅七七」大方認愛

林俊傑在臉書上認愛網紅七七。（圖／翻攝自林俊傑臉書）





金曲歌王林俊傑今（29）日在社群發文慶祝媽媽生日，同框網紅「七七」形同認愛，消息曝光後，立刻掀起大批粉絲熱議。事實上，兩人在年初就傳出戀愛消息，當時經紀公司回應「JJ的生活中心在音樂事業上」，如今大方認愛，粉絲也送上祝福。

事實上，有網友在上月爆料在美國巧遇林俊傑與一名身材高挑的長髮女子同行，兩人一起穿著卡其色上衣、白色長褲情侶裝，陸網瘋猜女方身分就是七七。據悉七七家中在東京、西雅圖、紐約等地都有房產，林俊傑赴日旅遊住她家，甚至有自稱七七母親友人表示，女方繼承母親大筆遺產，父親還是上市公司老闆。

林俊傑稍早在臉書曬出與父母及七七的合照，寫下「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」林俊傑自出道以來僅低調認愛過女模陳立冷，如今大方公開戀情，粉絲也送上祝福。



