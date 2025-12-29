快訊》林俊傑認愛了！網紅女友超狂身家曝光

七七（左起）、林俊傑媽媽、爸爸、林俊傑。（翻攝IG林俊傑）

44 歲的「金曲歌王」JJ 林俊傑，29日晚間無預警在社群軟體上認愛，對象正是年初傳出緋聞小20歲的廣東網紅「七七」（Annalisa）。出道以來從未正面公開戀情的 JJ，這與爸媽、女友一起發文寫下：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！親愛的媽媽，祝您70大壽生日快樂！祝您永遠被愛包圍著、健康、幸福、充滿笑容！」正式宣告脫單。

七七的社群先前就曾被起底，她留著一頭烏黑長髮，五官相當精緻，且擁有凹凸有致的好身材，外貌不輸藝人，氣質出眾。IG上多達20多萬粉絲，在網上擁有高人氣。

據悉，七七家境優渥，在東京、西雅圖、紐約等地皆擁有房產，父親更是大陸知名上市公司的負責人。甚至有消息指出，林俊傑先前赴日期間皆居住於女方家中，也傳出女友曾以VVIP身分去看演唱會；兩人過去還曾於洛杉磯被網友巧遇，當時經紀公司僅以「重心放在音樂上」低調回應，並未否認。這回林俊傑終於大方官宣，這也是他出道22年來首度正式主動對外承認的另一半。

