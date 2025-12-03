快訊／林倪安生日會急喊卡！捲小三風暴後延燒官方公告：身心俱疲

娛樂中心／綜合報導

統一獅教練高志綱遭爆婚內出軌女星林倪安。（圖／翻攝自IG @nianlin）

網紅林倪安遭捲入與已婚棒球教練高志綱婚外情風波的，今晚（3 日）透過經紀公司刊出緊急聲明，宣布原訂舉辦的「今年度生日見面會將異動」。公告指出，林倪安近期因事件爭議造成身心疲憊，仍努力維持工作進度，但面對大量指責與攻擊，團隊認為不該再承受不必要的傷害，因此決定做出此決定。

林倪安所屬經紀公司「禾司國際」今晚的公告語氣罕見沉重，提到她近期「身心俱疲」，但仍在努力完成工作；同時強調「沒有人應該遭受這樣的對待及抹黑攻擊」，顯示事件對她造成相當壓力。團隊也呼籲粉絲耐心等待後續信件，將統一發布替代方案與相關權益內容。

林倪安晚間發聲明表示原訂生日會將進行調整。（圖／翻攝自林倪安IG）

該起事件自11月底迅速延燒。最初有網友在社群平台爆料，指控高志綱婚姻疑似遭外力介入，並於11月28日點名林倪安為第三者。爆料者宣稱從今年5月起，林倪安多次出現在高志綱參與的公開活動，包括簽書會、球隊賽事與遠征行程，甚至在某些場合被質疑以球眷或關係人身分自由進出。相關貼文包含合照、現場側拍與疑似私密對話等內容，在球迷社群引發大量轉傳。

林倪安外型火辣曾出過寫真頗具粉絲青睞。（圖／翻攝自林倪安IG）

指控曝光後，林倪安的社群帳號隨即轉為私人狀態並關閉留言。有網友提出部分照片與資訊疑似遭 AI 合成，質疑爆料內容的真實性，不過相關論點尚未獲得普遍認可。事件目前仍未見當事人親自出面釐清，使輿論持續加溫。統一獅球團對外表示已注意到網路傳言，強調仍在了解狀況，若與隊務相關，將依照球團規範處置。然而至今，高志綱本人未針對外界質疑提出任何說明，態度保持低調，也讓討論更加延燒。

