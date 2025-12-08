快訊》林倪安與高志綱遭扯婚外情？經紀公司10點怒嗆：全面提告
女星林倪安近日捲入當小三疑雲，網路上陸續流傳她與前職棒球星、教練高志綱牽涉婚外情、私生活複雜等言論，引發外界高度關注。對此，林倪安經紀團隊與禾司國際今（8）日正式發聲明，點名近期多個匿名帳號刻意散布「造假對話、AI 合成照片、移花接木圖片、斷章取義內容」等惡意資訊，已嚴重傷害旗下藝人的名譽與人格。他們強調所有流傳指控「均非事實」，呼籲外界勿再以訛傳訛，並宣布已全面啟動蒐證及法律程序，對造謠者採取「不和解、不撤告」的強硬立場。
林倪安經紀公司聲明全文：
【禾司國際 ×經紀團隊 正式聲明】
針對林倪安女士遭受惡意造謠、假資訊攻擊之嚴正聲明
近日網路上出現大量以匿名帳號散布的不實訊息、惡意鉅製內容、假對話、AI合成照片、斷章取義與曲解事實的攻擊言論，蓄意傷害本公司旗下藝人 林倪安女士 的名譽與人格。
經本公司逐一比對所有流言後，特發布以下強硬聲明。
本公司已同步展開法律程序，所有謠言均非事實，本公司將全面提告、絕不和解、絕不寬貸。
一、私生活攻擊屬惡意捏造–全部與事實不符
網路上關於倪安「私生活複雜」、「不當關係」的描述皆屬虛構劇情。
事實上，她的社交圈多為工作夥伴與多年好友，僅維持正常友誼往來。倪安出身體育環境，自國中以來即與棒球圈熟識，交友單純、透明。網路所流傳之故事性敘述內容荒謬不實，已明確構成惡意抹黑。
二、居家監視器遭造謠扭曲–屬惡意誤導倪安現租賃之空間為整層，過去曾短期分租給女性友人，因此於玄關設置安全監視器屬正常行為。任何將其安全設備惡意解讀者，已構成誹謗，本公司將依法追責。
三、從未自稱「姐姐」，相關流言純屬杜撰
「姐/哥」為演藝圈與運動界常見禮貌性稱呼。倪安從未主動以「姐姐」自稱，相關謠言皆為惡意捏造與擴大解讀。
四、學歷相關指控為錯誤資訊–事實可提出正式證明
倪安從未聲稱「台大畢業」。事實如下:
◆曾於台大進修 MBA 相關課程兩年
◆ 取得正式結業證書
◆曾於師大修讀語教課程並取得證照
◆目前仍持續於其他學校進修
網路關於「偽造學歷」的指控完全錯誤，已構成散播不實訊息，本公司將依法採取行動。
五、遭詐騙事件為經法院認證之被害經驗–惡意翻案者將依法追究
倪安多年之前因信任友人而遭詐騙，該案已進入刑事程序並完成判決，被告已被定罪，任何刻意將被害人污名化為加害者者皆屬嚴重誹謗，本公司已鎖定相關帳號並蒐證完備。
六、12 強球賽相關惡意故事化內容–全部為捏造倪安於 12 強賽後進入球場，完全依規定由球員名單邀請進場，當天亦有多位球員攜伴同行，屬正常且公開程序。網路將此正常流程加工為不實劇情者，全屬虛構。
七、散播倪安子女照片與資料者–已觸犯《兒少法》
倪安多年保護孩子隱私，原因包括曾收到對其子女的威脅訊息。任何個人或媒體若散播、轉載、或影射倪安子女照片、資訊，即已觸犯兒少法相關規定，本公司將直接提告，不會協商、不會撤告。
八、「帶啦啦隊飯局」事件–已查證為移花接木，與倪安無關
先前相關新聞已明確指出，該事件主角為 前經紀人，並非倪安本人。網路刻意將舊事件與倪安連結屬明確造謠，所有散播者將列入本公司法律行動名單。
九、關於啦啦隊身份的惡意攻擊–倪安確實擔任過接案性質應援，但從未冒稱正式隊職倪安過去 確實曾以「接案性質」擔任中華隊賽事應援啦啦隊舞者。這為公開且正當的短期工作。事實上，當時台灣啦啦隊尚未如今日般制度化，並無「固定隸屬」、「職業隊」等編制概念。
倪安從未:
◆ 宣稱自己為任何球團正式啦啦隊成員
◆以此作為固定職業
◆虛構自身職涯背景
網路以此延伸的不實攻擊皆為惡意誣指，本公司將依法追究。
十、假帳號、假對話、AI 合成照片之散布者–來源已鎖定，將全面提告
警方已掌握多個散布不實資訊之假帳號，其來源IP、裝置位置均高度一致。
散播內容包含:
◆AI合成影像
◆假對話截圖
◆移花接木拼貼
◆虛構情節與故事化誣指
所有製作者、散布者、轉傳者均在法律追訴範圍內，本公司已委聘律師全面處理。
【禾司國際×經紀團隊 最終立場】
本公司對所有惡意造謠、散布假訊息、進行人格攻擊者採取 零容忍原則:
◆全面提告
◆不撤告
◆不和解
◆持續追訴到底
網路不是匿名保護傘，造謠者終將面對法律制裁。本公司將全力捍衛倪安之名譽與權益。
