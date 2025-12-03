快訊／林倪安首發聲！捲高志綱婚外情醜聞「身心俱疲」

林倪安在捲入風波後首度發聲。（圖／翻攝自林倪安IG）





一名網友先前在社群平台爆料，網紅林倪安與統一獅教練高志綱大搞婚外情，並曬出私密對話、截圖。事後，林倪安不僅將Threads設為私人，將IG關閉留言，原訂6日現身信義區舉辦生日趴，現在也證實「有異動」，她本人也發聲了。

林倪安原本將在6日舉辦生日會，報名頁面還寫下「這是一場屬於『倪安』與『你』的特別時光。12月6日，邀請你一起走進倪安的宇宙，在歡唱、笑聲與溫暖中，感受她最真誠、最閃耀的一面。」，每張門票1000元包含餐食，目前剩下8個名額，採實名制進場。

林倪安原本將舉辦生日會。（圖／翻攝自購票頁面）

沒想到今（3）日林倪安透過IG寫下，「各位愛戴及支持倪安的朋友晚上好，僅代表倪安傳達今年度生日會將有異動，近期倪安身心俱疲，但是仍努力完成工作及努力生活，沒有人需要這樣被對待以及被抹黑攻擊。」並請有參與的粉絲留意信箱。

林倪安透過IG發聲。（圖／翻攝自林倪安IG）

