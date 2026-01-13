快訊／林口交流道男子從拖吊車躍下遭輾 現場畫面曝

社會中心／程正邦報導

林口交流道一名男子從拖吊車躍下遭輾，送林口長庚搶救中。（圖／翻攝畫面）

國道一號林口路段今（13）日晚間驚傳一起駭人聽聞的意外事件。根據國道即時路況影像顯示，在國道 1 號北向 40.62 公里、靠近林口交流道附近，疑似有一名男子從行駛中的拖吊車後方跳下，隨即遭到後方車輛輾壓，生死不明。由於事發突然，現場車流一度受到干擾，目前詳細事發經過仍有待國道警方進一步調查釐清。

即時影像直擊：驚悚一瞬間

根據民眾提供的國道監視器畫面（CCTV），事發時間為 2026 年 1 月 13 日晚間 20 時 38 分許。畫面顯示，地點位於國 1 北向 40K+621 處，鄰近林口交流道。影像中可以清楚看見一輛拖吊車停靠於路肩與外側車道間，後方貨板上載有一輛銀色休旅車，而在拖吊車後方地面上，疑似有一名人員倒臥，狀況極為危險。

國道監視器拍下驚險瞬間，警方正在了解中。（圖／翻攝畫面）

網傳：男子疑從拖吊車跳下遭輾

根據目擊者與網路社群初步流傳的消息指出，該名受傷男子疑似原先待在拖吊車或被拖吊的車輛上，不知何故突然從車上跳下，導致後方車輛反應不及發生輾壓。目前國道警察尚在了解中，還未對此案發布正式對外說明。

不過根據最新消息，案發地點位在五楊高架南下40公里處，疑似故障車駕駛下車被撞，外科OHCA，拖吊車駕駛被嚇到過度換氣，也被送到林口長庚救治。

國道交通受阻：警消緊急趕往現場

意外發生後，國道警網與醫護人員已獲報緊急趕往現場進行救護與交通疏導。截至目前為止，林口路段北向車流雖未完全中斷，但因處理事故佔用部分車道，後方車流有緩慢回堵跡象。警方呼籲行經該路段的駕駛人務必提高警覺，切勿因好奇觀望而造成二次事故。

