快訊／林口老翁高處墜樓 雙腿骨折送醫搶救不治身亡
記者莊淇鈞／新北報導
新北市林口區中正路上，今天（8日）下午2時許，1名年80多歲的老翁被人發現倒臥某公寓旁地面，消防局接獲報案立即派遣救護車趕往，消防救護員到達後，發現老翁疑似從公寓頂樓墜落，雙腳開放性骨折、意識模糊，於是立即施作CPR後送醫往林口長庚醫院搶救，但老翁因傷重急救無效身亡，至於老翁確切身分及詳細墜樓狀況還有待警方後續調查釐清。
