快訊／林安可旅外入札！確定由日職西武獅取得議約權

統一獅外野手林安可。（資料圖／統一獅提供）





統一獅重砲林安可於本月3日宣布行使旅外球員權利，獅隊今（17）天正式宣布由日職西武獅取得與林安可的議約權。

2019 年中華職棒季中選秀會，林安可以第 1 指名加入統一 7-ELEVEN 獅開啟職棒生涯。

2019~2025 年，經歷七個球季，生涯累積打擊率 2 成 87，全壘打 112 支，安打 586 支，打點 399 分，盜壘 41 次，長打率 5 成 08。

2020 年賽季展現優秀成績，榮獲新人王、全壘打王、打點王，而 2020 及 2021 年連續兩年拿下中華職棒最佳十人外野手獎項，生涯兇猛攻擊火力成為獅隊重要指標打者。

今年 11 月 3 日林安可符合年資取得旅外資格，這是繼王柏融、陳韻文、曾峻岳、古林睿煬、徐若熙等人後，提出申請旅外入札制度的球員。

今日為日職球隊申請議約權截止日，即日起將由埼玉西武獅球團與林安可經紀公司開始進行入札、合約洽談，議約期將於一個月內完成各項程序。

統一 7-ELEVEN 獅總經理蘇泰安表示：「感謝埼玉西武獅球隊對林安可選手的肯定，對於林安可提出旅外入札權益，球隊樂觀其成，期待林安可在日職也能打出亮眼成績，證明台灣棒球的價值與實力，這也是獅隊的榮耀。」

他說，「本次旅外入札由其埼玉西武獅球隊取得，接下來由林安可經紀公司開始洽談加盟，相信西武獅也會給予符合林安可身價的合約，讓林安可能在日職繳出亮眼成績，成為台灣之光。明年也是台日雙獅合作第 11 年，期待林安可的加盟也讓雙獅活動意義更加值得期待。」

