快訊／林志穎林志玲代言科技燕窩出事了！艾康明董座涉掏空買超跑逃稅

記者陳佳鈴／台中報導

由林志穎跟林志玲代言的科技燕窩品牌，董座因涉背信跟逃漏稅，遭台中地檢署起訴。（圖／資料照）

由明星林志穎與林志玲代言科技燕窩的知名電商集團「艾康明」爆發重大家族內鬥與掏空疑雲，案經台中地檢署密集偵辦，於今（18）日宣告偵結。檢方認定實際負責人林志明涉嫌挪用公司資產購置千萬豪車，並採取不當手段逃漏稅捐，依背信、違反稅捐稽徵法、商業會計法等罪名，正式起訴林志明及李姓副總等 8 名被告。

根據檢方起訴書指出，本案源於調查局桃園市調查處報請指揮，偵辦艾康明集團資產疑遭掏空案。專案小組於11月發動搜索，現場查扣林志明使用之多輛奢華名車，包括法拉利（購入價 1700 萬）、賓利（1650 萬）及勞斯萊斯（1400 萬）等。

檢方調查發現，林志明身為艾康明、康利及康樂等公司實際負責人，隨著公司營收大幅成長，為逃漏高額營利事業所得稅，竟涉嫌以不正當方式填製不實會計憑證、行使業務登載不實文書，藉此虛增公司成本以減輕稅賦。

此外，林志明與李姓副總等人遭指控利用職務之便，將應屬公司的利潤與資產，透過複雜金流挪為私用，嚴重損害公司及股東權益。檢方透過比對會計內帳、發票與相關金流，確認其背信與逃漏稅事實明確。

伴隨著強烈的企業內鬥。林志明先前曾向媒體控訴，稱自己遭副董林岳陞脅迫簽下 6.2 億元的合約，並質疑遭內部人員陷害；公司內鬥浮上檯面，儘管雙方在媒體面前各執一詞，但檢方調查結果顯示，林志明身為集團首腦，確實涉及大規模背信與財務造假。對於被告李姓副總部分，起訴書中提及若其在審理中認罪並展現悔意，建請法院從輕量刑或宣告緩刑。

為保全未來追徵不法所得，台中地院已准許查扣林志明名下金融帳戶及不動產，價值共計新台幣2億108萬餘元。林志明於偵查期間以 1200 萬元重金具保候傳，其餘被告則以 5 萬至 150 萬元不等金額保釋。

