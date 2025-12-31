快訊／林思銘宣布退出新竹縣長選舉

▲國民黨立委林思銘宣布退出新竹縣長選舉，希望國民黨團結。（圖／嚴俊強攝，2025.12.31）

[NOWnews今日新聞] 新竹縣長楊文科明年卸任，藍營內部包括現任副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、立委林思銘都有意爭取接棒，不過楊文科30日在縣府官邸親自主持協調會後，林思銘決定退出初選，今（31）日也在立法院開記者會宣布，並呼籲國民黨團結，支持最強候選人。

林思銘說，雖然距離初選還有一段時間，但黨內已經開始出現互打現象，如果繼續這樣下去，國民黨恐怕會出現裂痕，這不只影響候選人，可能還會影響選情，團結未必勝選，但分裂一定不會勝選，如果繼續這樣黨內互打，會讓支持者失望，基於勝選考量，他因此決定退選，「成功不必在我，勝選比我個人位子重要。」

廣告 廣告

至於陳見賢與徐欣瑩還要繼續協調。林思銘說，30日在楊文科的協調下，氣氛還算融洽，大概3月的時候，會決定最終的候選人，而不管最後是由誰出線，他也一定會全力支持。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

林思銘退出新竹縣長初選 陳見賢：誠摯感謝堅守立法院第一線

不爭了！林思銘退出新竹縣長初選 「這兩人」將再協調

表態爭取新竹縣長 林思銘：支持以「全民調」選出最適任候選人