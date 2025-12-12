快訊／查詐騙案竟永別！高雄新興分局巡佐閃違停撞上小貨車不治

記者洪正達／高雄報導

張姓巡佐為閃避違停車輛，遭小貨車衝撞不治。（圖／翻攝畫面）

警界憾事！高雄新興分局張姓巡佐（54歲）12日下午1點左右在建國路、市中一路口在偵辦詐騙車手案件時，遭到一輛閃避違停的小貨車撞上，送醫後宣告不治，小貨車駕駛柳男（34歲）排除酒駕，訊後依過失致死罪嫌移送法辦，詳細車禍原因待釐清。

新興分局指出，前金分駐所張姓巡佐（54歲）於12日下午1點15分執行勤務時，在三民區建國三路、市中一路口發生車禍，經醫院急救後宣告搶救無效，警方正力協助家屬處理後續事宜。

廣告 廣告

初步了解，張姓巡佐因公在外偵辦詐騙案，當下正外出查看車手活動路線並調閱相關影像，但不幸於途中發生交通事故意外；由於雙方都沒有酒駕，初判車禍地點有違規車輛停放，導致撞擊該小貨車釀禍，詳細肇因待釐清，小貨車駕駛柳男（34歲）依過失致死罪現行犯移送偵辦。

警方沉痛的表示，張員於民國79年畢業從警以來，幾乎年年考績均為甲等，109年時調任新興分局服務，表現優異，張巡佐一生奉獻警職，始終以維護社會治安為己任，盡心盡力、不遺餘力，對本次意外事故，分局全體同仁均相當不捨，後續全力協助家屬完成治喪工作。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

光電場「上億工程款」回流！繳回1.2億不法所得 三地總裁鍾嘉村今起訴

槍擊倒數8hrs！楊云豪新竹街頭「擁吻訣別」愛妻…隔日狙殺成功亡命天涯

「行刑式槍擊」16槍斃命！原來槍手是替補的…「殺手一號」用這招躲過

喝酒續攤6000元不見！華裔男一查竟是同桌下手…身分竟是海軍官校交換生

