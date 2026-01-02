快訊／柬埔寨水房恐被掃蕩⋯太子集團移師「帛琉度假村」！檢約談7被告

社會中心／台北報導

北檢持續偵辦太子集團詐騙案，圖為首腦陳志。（圖／翻攝自X平台 @roroloyy）

台北地檢署偵辦「太子集團」跨國洗錢案取得重大進展。專案小組查出，該集團除以台灣為洗錢中繼站外，疑似在新冠疫情期間，將原設於柬埔寨的水房，轉至帛琉的一間豪華渡假村內運作。北檢昨（2）日發動全案第5波搜索行動，約談並拘提包括石姓台籍渡假村老闆在內的8名嫌疑人。

檢警持續偵辦太子集團洗錢案，日前「爆乳特助」劉純妤以15萬交保, 笑著離開引發外界熱議。（圖／翻攝畫面）

本案源於太子集團主席陳志涉嫌操控跨國「殺豬盤」詐欺，於2025年10月遭美國司法部起訴。美方除查扣市值高達新台幣4107億元的比特幣外，亦與英國同步公告制裁名單，其中黃婕、施亭宇等3名台籍女子，正是被集團派往帛琉工作的關鍵成員。

廣告 廣告

被美國官方列制裁名單的太子集團成員黃婕。（圖／記者楊佩琪攝）

北檢指揮警調深入追查發現，太子集團早在2017年便在台佈局，成立十多家空殼公司洗錢。期間因負責管理資產的張剛耀私吞資金逃匿，集團主席陳志改派親信李添親自來台督導，新加坡籍會計陳秀玲負責查帳；透過3方式漂白贓款，包括購置「和平大院」豪宅與超跑，以及成立新創公司，此外，集團更安排4艘外籍遊艇停靠基隆港，除供成員奢華享樂，亦疑似跨海走私違禁品。

被美國官方列制裁名單的太子集團成員施亭宇。（圖／記者楊佩琪攝）

據了解，該集團因柬埔寨總部面臨掃蕩壓力，加上2019年疫情爆發衝擊全球旅遊業，遂看上生意受創帛琉度假村，集團與經營台商一拍即合，將空房出租當成洗錢水房。檢方懷疑石姓負責人涉嫌共犯洗錢，目前全案正依違反《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》擴大偵辦中。

更多三立新聞網報導

雨刷洗錢225億！豪宅內中國妻坐擁「85名牌包牆」 鑑定大翻車：8成假的

王夢麟酒駕肇事畫面曝光！「過彎拉不回」清潔員躲劫 前晚喝3hrs威士忌

10秒收魂畫面曝光！8旬翁機車煞不住撞「穿越行人」 他噴飛滾圈送醫亡

跨年驚魂！桃園男不爽丟工作「持刀槍假應徵真搶劫」 2警腿部中彈

