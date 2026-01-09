快訊》柯文哲拜會韓國瑜尋求支持代孕 韓國瑜回贈「馬上幸福」

為了代理孕母而奔走，民眾黨創黨主席柯文哲拜會立法院長韓國瑜。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 立法院昨日審查《人工生殖法》修正草案，代理孕母議題再度受矚，但委員會沒有共識，且民進黨立委均表達反對立場。對此，台灣民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌，帶領黨籍立委，也是積極推動代孕的陳昭姿今（9）拜會立法院長韓國瑜與副院長江啟臣尋求支持。

對此，台灣民眾黨事前預告，將於今日下午14時30分拜會結束後，於民眾黨團記者室召開記者會，並接受媒體聯訪。

拜會過程中，由韓國瑜、江啟臣接待，並致贈立法院新年春聯「馬上幸福」。不過，面對媒體提問，包括原先民進黨立委王世堅要一同會面等問題，柯文哲、黃國昌及陳昭姿均未回應，現場也未就相關議題發表談話。

對於媒體詢問，僅由民眾黨黨團主任陳智菡簡短說明，「待會有記者會」，相關內容將於稍後統一對外說明。

