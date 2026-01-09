快訊／柯文哲拜會 韓親送春聯「馬上幸福」

▲民眾黨立委陳昭姿力推《人工生殖法》修法，希望讓代理孕母合法化，民眾黨前主席柯文哲也積極奔走，今再拜會立法院長韓國瑜，韓國瑜也親送春聯「馬上幸福」。（圖／嚴俊強攝，2026.01.09）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨立委陳昭姿力推《人工生殖法》修法，希望讓代理孕母合法化，民眾黨前主席柯文哲近日也積極在立院協助奔走，繼日前拜會藍綠黨團後，柯文哲今（9）日再與現任黨主席黃國昌、陳昭姿，一起拜會立法院長韓國瑜，韓國瑜也親送由他署名、剛印好的第一張春聯「馬上幸福」。

這場拜會，原本也邀請民進黨立委王世堅與會，不過王世堅不滿被說自己「主動」想要參與，決定今天不出席。韓國瑜受訪也說，昨天有打給王世堅，特別邀請他，「造成他困擾，我很不好意思，但是我還是要重申一遍，主動邀請是我，王世堅委員是一個有情有義的人，他也願意接受，如此而已」。

廣告 廣告



至於柯文哲，被問到王世堅未出席，會不會可惜？他則未多表示意見。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

憂黃國昌卸任立委後入獄、柯文哲被重判10年 蕭旭岑：恐變綠白合

不只柯文哲！羅智強細數藍白這些人都被關：接下來是黃國昌傅崐萁

蔡正元被判3年半即將入獄 自爆柯文哲致電感謝「整天幫我講話」