快訊／柯文哲解除限制住居！可以回新竹過夜 柯媽哭了：我都不敢問…

記者羅欣怡／新竹報導

民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，23日下午開庭由柯文哲及律師團答辯，審判長當庭裁准解除柯文哲限制住居，讓他可以返回新竹照顧母親。柯媽何瑞英第一時間得知兒子終於可以返回新竹過夜，講到傷心處又一度落淚。

柯媽得知柯文哲已經可以返回新竹老家，忍不住激動的情緒，邊哭邊說自己都不敢打電話給柯文哲，想到就會哭，無奈地說「他出來第一天來看我，就沒有再回來了，我是他媽媽ㄟ！」

柯文哲可返回新竹過夜，柯媽激動哭了。（資料畫面／民眾黨提供）

「我就是都很難過...怎麼會不難過。」柯媽也說，有聽別人說（解除限制住居），但是柯文哲並沒有親自打電話告知，說她也不敢問，「每次打電話都不通，打給我兒子、打給我媳婦都沒人接，沒通是要講什麼？」

廣告 廣告

至於柯文哲返家，會煮什麼菜給他吃？柯媽也說「沒有啦，我們家就很省，都在家裡吃」，也說她現在身體很差，煩惱這些事就煩惱死了，自己瘦了10公斤，現在剩51公斤，「我是煩惱到要死了。」

更多三立新聞網報導

可以回新竹照顧媽媽！柯文哲聲請解除限制住居 法官當庭裁准

柯文哲出庭流淚！看到陳佩琪跪著擦地板 強調絕無侵占政治獻金

柯文哲現身北院！神情輕鬆、見支持者微笑揮手 面對媒體提問未回應

中選會委員提名人選 她驚見柯媽媽乾女兒入列：「柯」味很重

