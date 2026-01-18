快訊》柯文哲：營養午餐免費是民粹政治、騙選票 品質一定下滑

民眾黨創黨主席柯文哲今日直言，營養午餐免費政策是民粹政治、騙選票，未來品質一定下滑。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費政策，作為前台北市長的柯文哲今（18）日出席「松信區夥伴見面會」時，被問到該議題，柯文哲直言，相關政策若未排富，將違反社會福利應偏向弱勢的原則，最後恐淪為民粹政治，對社會財富重新分配並無實質意義。

柯文哲表示，若要以較為「學術」的角度來看，他引用法國經濟學家湯瑪斯・皮克提在《二十一世紀資本論》中的核心觀點指出，「用錢賺錢，一定比用勞力賺錢快」，最終必然導致貧富差距擴大，而社會的解方，無非是透過所得稅累進制，讓有錢人負擔更多，以及讓社會福利資源優先照顧弱勢。

柯文哲指出，若以此作為原則回頭檢視「營養午餐完全免費」政策，問題就在於「沒有排富」，這在社會福利邏輯上是錯誤的。他認為，若是針對中低收入戶免費，才符合社會正義；但若全面免費，反而背離福利制度原本應有的弱勢優先精神。

柯文哲續指，除非政策目的是為了因應少子化，以降低生養負擔作為誘因，否則營養午餐全面免費並不具合理性。他直言，若政府坦白說是為了鼓勵生小孩，「那聽一聽，好啦，我也知道你在騙選票，但還可以接受」，但即便如此，其實也沒有太大的實質意義，因為「羊毛出在羊身上」，最終仍是由整體稅收來承擔。

他進一步分析，每一項政策推出，都應該清楚界定誰是受害者、誰是受益者。全面免費的政策，看似人人受益、沒有明顯受害者，但實際上卻會讓社會的重新分配機制失效，政策目的只剩下單純的「引導」，而非改善不平等。

他也以實務經驗指出，從全台多數案例來看，營養午餐一旦完全免費，品質往往會下降，因為「完全不用錢，就不會有人珍惜」，監督與要求品質的動能也會隨之減弱，「付錢的才是老大」。

柯文哲並以自己擔任台北市長時的經驗說明，北市採取中低收入戶免費，其餘家庭仍需負擔費用，市府則在補助架構下推動有機蔬菜等政策，引導品質提升。他質疑，若未來全面免費，營養午餐作為政策工具的功能將被消耗殆盡，屆時要如何維持品質，將成為更大的問題。

此外，柯文哲也補充，他「絕對反對」部分延伸的福利政策，例如每日或定期提供學童飲用鮮奶。他直言，相關主張以醫學角度來看並沒有實質意義，甚至可能影響孩子正常飲食習慣，「十點喝牛奶，十二點就吃不下飯」，反而造成干擾。他形容，這類政策在政治上「騙選票非常有用」，但實務效果有限，屬於典型的民粹操作。

