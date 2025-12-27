快訊／校園事件落幕！賴瑞隆還兒衝突起因：踢球不愉快、隔天又玩在一起

記者洪正達／高雄報導

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆日前因兒子涉及校園事件受各界關注，事後經多方調查後，與對方家長達成共識，確定為足球運動中同學間產生的衝突，並不屬於霸凌事件，且事發隔天孩子們也都玩在一起了；但這段時間以來均被社會各界貼上「霸凌」標籤，因此才與對方家長發出3點證明以正視聽，期盼各界給予孩子安全成長的空間。

賴瑞隆指出，針對日前校園事件引發的社會討論，已經與女童家人於12月20日依學校既有法定機制的基礎下，完成溝通並釐清事實，並依規定於26日簽署調解同意，認定孩子的衝突事件並非霸凌案件，並於27日經雙方同意共擬聲明，達成三項共識，包含1、本衝突事件非霸凌案；2、呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子；3．媒體諸多報導並非事實，期盼能以更審慎、負責的態度看待校園事件。

賴也說，令人遺憾的是，部分媒體與網路言論過度渲染，甚至以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成傷害；真誠呼籲，請停止使用可能傷害孩子的標籤式語言，給孩子一個被保護的空間，同時，網路與媒體中流傳的不正確訊息，對任何孩子而言都是不公平的，避免對孩子造成二度傷害，保護未成年兒童的權益，是我們共同的責任。

