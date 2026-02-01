快訊／校園內砰一聲！7旬婦北市「某大學」墜樓 倒臥地面送醫搶救

社會中心／羅欣怡報導

台北市某大學發生墜樓事件。（圖／翻攝畫面）

墜樓意外！台北市汀州路四段某大學，一名年約70歲的婦人從校園內高處墜落，消防局獲報後到場，立即將傷者被送往醫院搶救。警方同時封鎖現場，並調閱監視器畫面，釐清事發經過。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

