快訊／校園火警！高雄科技大學輪機系辦「鋰電池自燃」驚動學校師生

記者陳弘逸／高雄報導

高雄科技大學旗津校區輪機系辦公室，今天（9日）上午「空氣污染監測設備」使用的鋰電池，不明原因發生自燃。（圖／翻攝畫面）

高雄科技大學旗津校區輪機系辦公室，今天（9日）上午「空氣污染監測設備」使用的鋰電池，不明原因發生自燃；當下教師緊急通報消防，警消出動8車15人前往救援，到場時已無火勢，所幸，無人員受困傷亡，詳細事故原因仍待釐清。

這起火警發生在今天（9日）上午11時21分，位於高雄科技大學旗津校區輪機系辦公室，因「空氣污染監測設備」用的鋰電池，不明原因發生自燃，當下教師緊急通報消防。

警消獲報後，出動8車15人，於11時32分人車抵達現場，已無火勢，屬小型鋰電池冒煙，所幸，無人員受困傷亡。

廣告 廣告

關於這起火警，校方回應，物品在走廊空曠處自燃，並沒有造成師生人員受傷，警消也已及時到場協處。

更多三立新聞網報導

國中小營養午餐全免！黃偉哲用蔣萬安「祖父名言」批：有政策買票嫌疑

海陸中士收紅錢！洩露「漢光演習」總統行程…還抖出AAV7、無人機資訊

國軍海陸中士賤賣尊嚴！收21萬「紅錢」拿五星旗拍片：宣誓效忠祖國

大安森林公園約會變調…她指控遭拖公廁「強制性交」法官判無罪原因曝

