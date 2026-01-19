快訊／桃園今早2起大火！ 濃煙直竄天際驚悚畫面曝光

桃園今早2起大火。左圖為武昌街大火；右圖為桃園火車站前商圈火警。

桃園火車站前商圈今（19）日早上才發生火警，沒想到，稍早10時41分又發生了火警，灰色濃煙直竄天際的畫面也曝光，詳細狀況、起火原因仍待警消說明。

火車站前商圈今早大火！

桃園火車站前商圈今早7時11分發生火警，據了解，是大同路連通復興路一處店家失火，警消也趕緊前往救援，所幸該起火警沒有人員傷亡。消防說明，現場是地上2層鐵皮結構建築物；起火層第2層。燃燒物品待查，燃燒面積10平方公尺。無人員受傷、受困。

桃園火車站前今早火警。

連2起！ 武昌街也發生大火

沒想到，在10時41分，武昌街住宅又發生火警，從拍攝者的畫面中可以看到，現場濃煙直竄天際，桃園市議員黃瓊慧說明，目前是桃園市武昌街發生火警，請大家不要靠近，從相關資訊中可以看到，已派遣三民分隊、大有分隊、桃園分隊、第一搜救救助分隊前往救火，至於傷亡狀況、起火原因仍待釐清中。

武昌街大火。

