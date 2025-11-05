快訊／桃園南門市場大火 消防帶出1名83歲翁

網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞猝逝，其中歌手黃明志跟她同處一室，一直到謝侑芯送醫，黃明志被警察帶回尿檢，體內驗出四種毒品成分，被依毒品相關法條起訴，交保後他失聯兩天，4日遭到馬來西亞警方發布通緝，被懷疑已經潛逃，5日凌晨他在IG發文，表示自己已經抵達吉隆坡的警局，強調「我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前