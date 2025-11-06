快訊／桃園南門市場燒光2/3攤位！「屋頂燒出大黑洞」 空拍畫面曝

記者王怡淇、簡翰鳴、羅欣怡／桃園報導

桃園市南門市場暗夜火警，一早還在冒煙。（圖／翻攝畫面）

有60年歷史的桃園市南門市場昨（5日）晚間發生火警，由於部分攤商存放瓦斯桶，現場不時發生氣爆，市場瞬間陷入火海，火勢4個小時才撲滅，大火狂燒3000平方公尺，約2/3個市場燒毀，損失難以估計，空拍畫面曝光。

桃園市消防局昨日晚間9時35分左右接獲民眾報案，稱南門市場一地上1層鐵皮結構建築物突然起火，派遣35輛消防車、2輛救護車、共79名消防人員到場搶救。

桃園南門市場火警，火勢在鐵皮屋中悶燒，屋頂燒出大黑洞。（圖／翻攝畫面）

從空拍畫面可以看到，一整排的鐵皮屋頂已經燒出好幾個黑色大窟窿，雖然火勢已經撲滅，但幾個攤位還是不斷冒出白煙，隨著風勢繼續飄散，市議員黃瓊慧也說「看到市場燒到剩下骨架，心中真的五味雜陳。」

有民眾一早就到市場關心狀況，但因為還在火場鑑定無法進入，表示朋友在這邊經營3、40年，前幾天才進一大批魚貨，損失上百萬，到現在還不清楚受損情形，相當交集。

張善政透露，經過數小時搶救，約於23時50分控制火勢，初步研判，市場約有三分之二區域受損，情況相當嚴重，目前已要求經發局與區公所今早召開緊急會議，盤點受災攤商，整合各局處資源，研擬中繼與重建方案。

張善政表示，南門市場陪伴許多桃園人長大，如今被火焰吞噬，令人相當不捨；待現場安全無虞後，市府會盡速釐清受損情況，全力協助攤商度過難關。

