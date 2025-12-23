快訊／桃園國際機場收不明訊息恐嚇「要放炸彈」 警方已加強戒備

桃園國際機場。（圖／方萬民攝）

張文在台北市中心台北車站和中山商圈犯下隨機殺人慘案，造成4死11傷（含張文）悲劇，他自己也畏罪墜樓身亡，不僅引發社會恐慌，更導致全台各地屢出現「模仿犯」，揚言要進行恐怖攻擊。桃園國際機場今（23）日下午接獲不明訊息，稱要在機場和機捷沿線放炸彈，經通報後各轄區警方已加強戒備。

據《TVBS新聞網》報導，桃園國際機場今日下午4時許接獲不明訊息，有不肖人士揚言要在桃園國際機場及機捷沿線放置炸彈。機場行控中心立即通報各轄區警分局，警方將加強巡邏。

而北市恐怖攻擊事件發生後，交通部長陳世凱即要求全國交通場站同步提升警戒層級，確保旅客與同仁的安全無虞。桃園國際機場官方臉書指出，恐攻當下以依據一點應變多點制變，立即提升警戒層級，「機場公司與航警局、良福保全加強於航廈出入境大廳、美食廣場、美食街、觀景台、巴士站及停車場等場域執行聯合安全巡查，並加強機場各責任區巡查通報」，而機場保全發現可疑人事物，就會馬上通報處理。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

