快訊／桃園國2女吸菸彈「殭屍抖」…請假1週 檢驗報告翻盤：陰性反應

記者羅欣怡／桃園報導

桃園一名國2女學生8日在教室吸「電子菸」，傳出出現喪屍菸彈後反應，今（15日）檢驗報告出爐。（示意圖／翻攝自photoAC）

桃園市某國中，日前發生國2女學生在教室2度吸食「電子菸」後出現詭異顫抖和走路S型的反應，女學生甚至自述吸了喪屍菸彈，事發後，女學生請假一週未到校。今（15日）桃園市警察局少年隊隊長戴賢證實，獲報後依法啟動調查，並將器具、菸彈及學生尿液送鑑驗公司均呈現陰性反應，後續將函請衛生局及教育局處置。

少年隊指出，校方8日向警方報案後，9日少年隊進校園進行採證，初步先以試紙對女學生使用的菸油採檢，初篩試紙呈現「淡淡的」顏色，於是又將菸彈、女學生尿液送檢，針對依託咪酯、美託咪酯、(異)丙帕酯及(正)丙帕酯等4種毒物進行檢驗，均呈現「無毒」反應。

離譜事件緣起於8日一名學生在Threads上發文，披露學校有女學生在教室吸食「喪屍菸彈」後倒在別間教室，女學生還出現發抖、走路S型的詭異行為，嚇哭不少目擊的學生，發文的女學生質問校方「為什麼吸第一次的時候不好好處理？我們班活該經歷這些嗎？」市議員黃瓊慧同時間也接獲家長投訴，立刻協助釐清事件始末。

不過據知情人士透露，該名女學生當天並無發抖、走路S型的行為，無毒檢驗的結果出爐，研判女學生應是自己以為買到喪屍菸彈。

同時少年隊也呼籲，新興毒品咖啡包對青少年腦部及中樞神經系統有極大的殺傷力，警方將持續針對毒品源頭進行「溯源刨根」，家長應多關心子女交友及生活狀況，若發現孩子持有來路不明的沖泡飲品或身上有異味，應提高警覺。同時告誡青少年朋友，切勿因同儕慫恿或一時好奇而嘗試毒品，切勿以身試法，自毀前程。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

