快訊／桃園鐵路地下化工程命案！偷溜進工地「無名男」臉埋泥漿水成屍

記者羅欣怡／桃園報導

桃園鐵路地下化工程，今（10日）趴臥在工地水窪中，明顯死亡。（圖／翻攝畫面）

桃園市桃園區建國路的鐵路地下化工程工地，今（15日）上午工人巡視工地時，發現一名男子趴臥在爛泥堆中，臉部向下朝向水窪，但已經明顯死亡，由於男子身上並無任何證件，身分還有待確認。

男子身上並未攜帶任何證件，身份還有待確認。（圖／翻攝畫面）

據了解，泰籍移工今早11點與怪手司機進行防塵黑網覆蓋作業時，發現男子趴在泥漿中，工地前兩日因假日並沒有施工，工人也表示男子並非工程人員，由於該工地屬半開放式，任何人都可以進出，還不清楚男子採用何種方式進入工地，但男子穿戴整齊，身上並無外傷，死因以及身分還有待釐清。

