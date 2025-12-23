快訊／桃園6旬婦恐怖暴衝！開車「撞進」家樂福…玻璃門全碎 畫面曝光

記者羅欣怡／桃園報導

65歲薛姓婦人開車「撞進」賣場。（圖／翻攝畫面）

這一撞，生意都不用做了！桃園市65歲薛姓婦人今（23日）開車前往八德區置地生活廣場購物，車子下到B2樓層時，不明原因直接「撞進」家樂福賣場，一旁就是人來人往的電扶梯，所幸並未有人員傷亡，事故原因還有待釐清。

置地生活廣場地下室的家樂福賣場遭婦人撞擊，整片玻璃門掉落。（圖／翻攝畫面）

現場畫面中，黑色轎車橫停在賣場入口處，車頭保險桿掉落，右前方也撞凹，左側車門凹陷，最慘的是無辜受害的賣場玻璃門，被撞到整片玻璃門噴飛，地上全是碎裂的玻璃，工作人員正在善後；這一撞，嚇壞了所有人。

有民眾將畫面PO上Threads，直呼「今天不用營業了 。好險沒有人受傷，上班第一次遇到。」畫面曝光後，也引來網友熱議，「這下子全場讓你（妳包了）」、「他是不是以為家樂福也有得來速的免下車服務」、「馬力太大，這車可以買」、「刷載具，謝謝」。

工作人員在場善後。（圖／翻攝畫面）

八德分局指出，65歲薛姓婦人下午13時39分開車進入大樓，不明原因撞擊B2商場玻璃門，造成玻璃門毀損，駕駛經酒測值為零，無明顯外傷，詳細肇事原因尚待釐清；警方呼籲，駕駛車輛應謹慎操作，以維護交通安全。

