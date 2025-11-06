快訊／桃60年市場燒掉3000㎡！「10月中才完成消防安檢」張善政提3補救

記者羅欣怡／桃園報導

有60年歷史的桃園市南門市場昨（5日）晚間發生火警，大火狂燒3000平方公尺，約2/3個市場燒毀，損失難以估計。市長張善政一早抵達現場，也說明現階段的3個補救措施，降低影響攤商的生計情形。

從空拍畫面可以看到，一整排的鐵皮屋頂已經燒出好幾個黑色大窟窿，雖然火勢已經撲滅，但幾個攤位還是不斷冒出白煙，隨著風勢繼續飄散，現場瀰漫濃到去不掉的燒焦味。

桃園南門市場火警，一早還在冒煙。（圖／翻攝畫面）

市長張善政一早也抵達現場勘災，指出南門市場除了公有市場49個內攤外，還有很多外攤，內外攤加起來有好幾百個攤位受到影響，「影響的範圍相當大，大概延燒了整個市場的超過一半，可能將近三分之二的面積」，還好在這個市場的後緣，消防隊在第一時間就拉起了封鎖線，所以沒有延燒到後面，後面有一塊，今天早上還可以正常營業。提出3點補救措施

張善政說，在還沒有重建完成以前的中繼市場，市府會儘快找鄰近的地方，能夠整理一下，讓我們的攤商能夠到附近去營業，不要影響到他們的生計。

桃園市長張善政提3補救措施。（圖／翻攝畫面）

張善政強調，這個市場的內部10月中才完成消防安檢，理論上是沒有問題的，但是因為外攤很多，從裡面拉電線到外面來，市府還會進一步去瞭解，但桃園市其他的市場有沒有類似的現象，如何來防範，也會即刻啟動做更廣泛的消防安檢，讓其他市場的潛在風險盡量降低。

