快訊／案情急轉彎！黃明志尿檢結果出爐 吸毒指控恐生變

黃明志（右）之前交保與律師步出警局，18日則因病未出庭。翻攝《中國報》官方臉書／資料照

馬來西亞歌手黃明志涉嫌吸毒案出現新進展！其代表律師鄭清丰透露，控方已告知其當事人的尿液檢驗報告結果呈陰性反應，顯示未檢出毒品成分，因此研判控方極有可能撤回黃明志所面對的吸毒控罪。

現年42歲的黃明志，於10月24日分別在吉隆坡兩個推事庭，被控一項擁有毒品罪及一項吸毒罪，對兩項指控皆不認罪。據《中國報》報導，吸毒罪案件今（18）日上午在第三刑事推事庭過堂時，黃明志並未親自到庭。

其代表律師鄭清丰向推事阿倫佐蒂說明，黃明志因身體不適而未能出庭，並由當事人的擔保人代為提交病假證明及相關醫療報告，交由法庭存檔。

廣告 廣告

黃明志（左）捲入謝侑芯命案持續延燒。翻攝namewee、irisirisss900 IG

主控官薇維阿絲妮塔副檢察司隨後表示，控方已取得與本案相關的尿液檢驗報告，並請求法庭擇期讓案件再度過堂。對此，鄭清丰向法庭指出，控方已向他確認黃明志的尿檢結果為陰性，並申請將案件排定於下週一（22日）再訊，獲推事批准。

庭外受訪時，鄭清丰進一步解釋，由於驗尿結果對毒品呈陰性反應，意味吸毒指控在證據上難以成立，因此相信控方極可能撤回相關控罪。不過，黃明志仍須面對另一項涉及擁有毒品的指控，案件後續發展仍有待法庭審理。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



回到原文

更多鏡報報導

涼糕哥翻紅又出包！遭控未戴口罩上工「口水狂噴」惹食安恐慌

天菜形象崩塌？涼糕哥被爆欠錢、追撞不賠 苦主車輛只能報廢

許允樂一婚張兆志時「講話被奉為聖經」 新婚李玉璽被酸「高EQ回應」：二婚第一天很幸福