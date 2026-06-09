快訊／梅雨鋒面襲！「12縣市」豪、大雨特報 示警區域曝

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生活中心／張尚辰報導

今（10）日各地仍受滯留鋒影響，易有陣雨出現。中央氣象署上午7時30分針對12縣市發布豪、大雨特報，提醒民眾慎防大雨發生並注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水。

【大雨特報】

苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣。

【豪雨特報】

高雄市、屏東縣、台東縣。

中央氣象署資料顯示，今日白天仍受滯留鋒面影響，各地易有陣雨出現，尤其中南部地區及花東山區雨勢較明顯，不定時有強降雨出現，有局部大雨發生的機率，其中易有瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。

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南部山區累積雨量較明顯，並有短延時豪雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲，而低窪地區應注意積淹水的現象，外出請小心安全；下半天起隨著鋒面逐漸南移至巴士海峽，各地降雨逐漸趨緩、雨勢減小。

至於氣溫方面，台灣北部及宜花高溫約25至27度，中南部及台東為28、29度左右，各地低溫約23至26度。

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