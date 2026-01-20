快訊／棉被蓋好！「7縣市」低溫特報急凍10度以下 冷到週五

生活中心／陳慈鈴報導

「7縣市」低溫特報。（圖／中央氣象署）

中央氣象署今（20）日22時32分發布低溫特報，受到強烈大陸冷氣團南下，明（21）日至23日強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；今晚至明日新竹以北地區有持續10度左右氣溫(橙色燈號)發生的機率，苗栗地區及金門有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。



橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

黃色燈號（寒冷）：苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。



氣象署提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

