快訊／棒棒堂小煜宣布離婚！ 「結束與護理師愛妻5年婚」聲明一次看

小煜與愛妻結婚5年，育有2孩。（翻攝自楊奇煜粉絲專頁）

棒棒堂小煜和圈外護理師太太言言結婚5年，兩人育有2孩，過去十分恩愛，小煜曾在宣布婚訊時甜蜜透過社群帳號向老婆告白：「介紹一下楊太太給你們認識，從今以後，我是她的人，她是我的女王」，沒想到今（8日）無預警宣布離婚。

小煜聲明全文如下：

一直以來關心我的朋友們，想和大家分享我最近生活的改變，我和言言在今年 9 月平和地告別了婚姻關係。

這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。

廣告 廣告

關係的形狀雖然改變了，但對孩子的愛沒有改變，未來我們會一起以共同扶養的方式陪著孩子長大，讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走，我們未來也會保持良好溝通維持孩子熟悉的溫暖。

這段過程讓我們學會放下執著也學會以更柔軟的方式看待人生，有些故事不必用「結束」形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。

接下來，我和言言會以家人的形式繼續支持對方，也希望外界能給我們和孩子一些空間，讓生活保持過往的平靜日常。

由於目前生活重心已有所調整，更多心力都投注在孩子身上，為了不影響家人生活，關於家人的問題在此之後將不再回應，還請體諒，謝謝你們。

更多鏡週刊報導

家寧爆調整開銷「正在省錢」 只吃超商即期品！網驚：手頭緊了？

傳進ICU急救「于朦朧轉交很多祕密」 孫德榮親拍片駁謠言：在家裡好好的

「那對夫妻」Nico揭女兒住院心碎內幕！ 惡夢連連原因曝光