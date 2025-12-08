快訊／棒棒堂小煜突宣布離婚！ 結束5年婚姻：換更舒服方式陪伴

棒棒堂小煜（右）無預警宣布離婚。（圖／翻攝自Instagram@yangchiyu）

男星楊奇煜（小煜）自男團「棒棒堂」出道，於2020年與護理師老婆言言宣布結婚。未料，小煜今（8）日無預警在社群平台宣布，跟言言早在9月的時候就和平離婚，並強調：「這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。」

小煜今日上午在Instagram社群平台發文表示，想與大家分享他最近生活的改變，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係。」並坦言這是他們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。

小煜指出，關係的形狀雖然改變了，但對家人的愛沒有改變，未來會一起以共同扶養的方式陪著家人長大，讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走，他們兩人未來也會保持良好溝通維持家人熟悉的溫暖。

小煜說，這段過程讓他們學會放下、執著，也學會以更柔軟的方式看待人生，有些故事不必用「結束」形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。「接下來，我們會以家人的形式繼續支持對方，也希望外界能給我們一些空間，讓生活保持過往的平靜日常。」

由於目前生活重心已有所調整，更多心力都投注在家人身上，小煜表示，為了不影響家人的生活，相關問題在此之後將不再回應，還請體諒。

