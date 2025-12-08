快訊／棒棒堂小煜突拋離婚震撼彈！宣布結束5年婚姻 聲明全文曝光

娛樂中心／綜合報導

小煜宣布離婚。（圖／翻攝自小煜IG）

男團「棒棒堂」成員小煜（楊奇煜）2020年與妻子李顏言結婚後，陸續迎來兩子，一家四口家庭生活十分幸福。未料，小煜今（8）日卻拋出離婚震撼彈，表示和妻子已於今年9月告別婚姻關係，強調這是兩人經過溝通與沉澱後共同做出的決定，未來將共同扶養兩個孩子成長。

小煜聲明全文：

一直以來關心我的朋友們，想和大家分享我最近生活的改變，我和言言在今年 9 月平和地告別了婚姻關係。



這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。



關係的形狀雖然改變了，但對孩子的愛沒有改變，未來我們會一起以共同扶養的方式陪著孩子長大，讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走，我們未來也會保持良好溝通維持孩子熟悉的溫暖。



這段過程讓我們學會放下執著也學會以更柔軟的方式看待人生，有些故事不必用「結束」形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。



接下來，我和言言會以家人的形式繼續支持對方，也希望外界能給我們和孩子一些空間，讓生活保持過往的平靜日常。



由於目前生活重心已有所調整，更多心力都投注在孩子身上，為了不影響家人生活，關於家人的問題在此之後將不再回應，還請體諒，謝謝你們。

