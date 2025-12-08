快訊／棒棒堂小煜離婚了！ 認了9月告別婚姻

40歲的小煜（右）與圈外老婆言言結婚5年育有2子，今宣布兩人已離婚。翻攝IG@yangchiyu

小煜（楊奇煜）今（8日）無預警官宣離婚！他在IG發文寫道，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係。這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。」並強調兩人離婚後，一樣會共同扶養小孩，「對孩子的愛沒有改變」並預計投注更多心力在孩子身上。

小煜今發布離婚聲明。翻攝IG@yangchiyu

小煜聲明全文

一直以來關心我的朋友們，想和大家分享我最近生活的改變，我和言言在今年 9 月平和地告別了婚姻關係。

這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。

廣告 廣告

關係的形狀雖然改變了，但對孩子的愛沒有改變，未來我們會一起以共同扶養的方式陪著孩子長大，讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走，我們未來也會保持良好溝通維持孩子熟悉的溫暖。

這段過程讓我們學會放下執著也學會以更柔軟的方式看待人生，有些故事不必用「結束」形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。

接下來，我和言言會以家人的形式繼續支持對方，也希望外界能給我們和孩子一些空間，讓生活保持過往的平靜日常。

由於目前生活重心已有所調整，更多心力都投注在孩子身上，為了不影響家人生活，關於家人的問題在此之後將不再回應，還請體諒，謝謝你們。



回到原文

更多鏡報報導

棒棒堂風波不斷！阿緯曬合照慶19週年 釣出威廉自嘲：我要求職

華山分屍案紀錄片名導翻車？前女友怒提告「偷拍、動粗、外遇」

慈妹穩交曝光！綠島男友浮上檯面 愛的足跡藏不住