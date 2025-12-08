快訊／棒棒堂小煜離婚了！ 認了9月告別婚姻
小煜（楊奇煜）今（8日）無預警官宣離婚！他在IG發文寫道，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係。這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。」並強調兩人離婚後，一樣會共同扶養小孩，「對孩子的愛沒有改變」並預計投注更多心力在孩子身上。
小煜聲明全文
一直以來關心我的朋友們，想和大家分享我最近生活的改變，我和言言在今年 9 月平和地告別了婚姻關係。
這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。
關係的形狀雖然改變了，但對孩子的愛沒有改變，未來我們會一起以共同扶養的方式陪著孩子長大，讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走，我們未來也會保持良好溝通維持孩子熟悉的溫暖。
這段過程讓我們學會放下執著也學會以更柔軟的方式看待人生，有些故事不必用「結束」形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。
接下來，我和言言會以家人的形式繼續支持對方，也希望外界能給我們和孩子一些空間，讓生活保持過往的平靜日常。
由於目前生活重心已有所調整，更多心力都投注在孩子身上，為了不影響家人生活，關於家人的問題在此之後將不再回應，還請體諒，謝謝你們。
更多鏡報報導
棒棒堂風波不斷！阿緯曬合照慶19週年 釣出威廉自嘲：我要求職
華山分屍案紀錄片名導翻車？前女友怒提告「偷拍、動粗、外遇」
慈妹穩交曝光！綠島男友浮上檯面 愛的足跡藏不住
其他人也在看
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 886
天生好命！「婚姻運」最旺的星座Top4！金牛正財能量磁場強，「冠軍」旺夫旺家還持續旺己～
在人生的重大選擇裡，「婚姻運」是一種比戀愛運更難得的幸運。有些星座女子天生帶著旺夫、旺家、旺自己的能量，不只遇到好對象，還能在婚後過上越來越順、越來越被愛的生活。以下四大星座女，就被大家公認是「婚姻體女人我最大 ・ 3 天前 ・ 1
林志玲51歲生日！被愛子捧臉萌喊「媽媽卡哇伊」 甜到女神心融化
林志玲今（29日）歡慶51歲生日，月初出席活動受訪時，大方分享這5年投入家庭與育兒的轉變，坦言至今還沒有對3歲兒子發過脾氣，向來以高EQ著稱的她笑說，雖然許多情況確實會讓人忍不住想生氣，但每當情緒快上來，她都會提醒自己先停下來，並理解孩子「還在探索世界、學習溝通」，大人同樣也在學習，雙方需要一起找到對的頻率。中時新聞網 ・ 1 週前 ・ 13
再為兒涉校園霸凌道歉 賴瑞隆落淚：將讓孩子離開原校、就醫尋求心理協助
表態角逐民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，8歲兒子捲入校園霸凌事件，持續引發社會關注。雖然賴瑞隆5日曾召開記者會致歉，但女童家長仍無法接受，事件延燒不止。賴瑞隆今（7）日下午再次於高雄前鎮區召開記者會，他向女童及其父母再次表達歉意，強調會讓孩子離開學校，並透露近日已陪同孩子就醫尋求心理協助。提到孩子向他道歉時，他更難掩情緒落淚，哽咽表示「是爸爸對不起你」。這起......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 5
賴瑞隆兒疑校園霸凌 PTT深綠版主1行為火速遭撤職
賴瑞隆兒疑校園霸凌 PTT深綠版主1行為火速遭撤職EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 11
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 214
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
驚傳退選？受孩子校園事件影響 賴瑞隆下午2時30分重大說明
有意角逐明年高雄市長選戰的民進黨立委賴瑞隆的兒子涉嫌校園多次霸凌，且還曾疑似有不雅舉動，學校因此通報性平調查，引發高度爭議，事件持續發燒，外傳賴有意退選。對此，賴瑞隆今（7日）下午2時30分將對外說明。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 222
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態女人我最大 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 15 小時前 ・ 5
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 34
遭瘋傳離婚宥勝保事業 慈惠發聲「洩搬家近況」：圓滿的結束
宥勝性騷擾官司結束，一度想復出卻失敗，又遭爆與一路陪伴相挺的老婆林慈惠離婚，只為保住團購事業，對此，兩人均沒有做出回應，而昨（7日）慈惠發文曝光最新近況，透露「在新的城市開啟新生活」，似乎準備搬離原本居住的地方。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 46 分鐘前 ・ 3
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 23
烏克蘭選手轉籍俄國！ 跳水協會怒申訴「要封殺她」
曾代表烏克蘭出征兩次奧運的跳水選手利斯昆（Sofiia Lyskun），日前受訪時透露自己將轉籍至俄羅斯，考量到兩國之間的惡劣關係，烏克蘭跳水協會宣布，已撤銷她的所有獎牌及榮譽。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 13
賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王
總統賴清德昨日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。賴清德此話一出，引發網友熱議。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 569
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 9 小時前 ・ 15
帶女兒散步遭突襲！沈伯洋嘆「不該波及家人」：台灣有多少共產協力者？
民進黨立委沈伯洋昨日傍晚帶女兒出門時，遇到一名陌生男子突然用手機的手電筒強光照著他和女兒，並狂問「為什麼做網軍」、「為什麼說中國全球追捕」、「你知道你在台灣也很危險嗎」等語，甚至酸說他被通緝是活該。對此，沈伯洋今（8日）表示，大家都說不該波及家人，這是一件非常重要的原則，目前已經報警，預計今天會去做筆錄。三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前 ・ 72