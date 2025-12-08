快訊／棒棒堂小煜「無預警宣布離婚」！結婚5年畫句點

娛樂中心／周孟漢報導



男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後轉戰主持和戲劇，2020年與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有2名兒子，近來暌違多年與棒棒堂男孩們再度合體，重新吸引一票新粉。不料，今（8）日小煜卻突然透過社群發文，宣布早在9月就與言言和平離婚，表示「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此」。





快訊／棒棒堂又出事！小煜無預警「宣布離婚」5年婚姻畫句點：換了更舒服方式

小煜發文宣布離婚。（圖／翻攝自IG ＠yangchiyu）

小煜今（8）日透過社群發文，曬出一張與言言的合照，寫下「一直以來關心我的朋友們，想和大家分享我最近生活的改變，我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」，強調「這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福」。

快訊／棒棒堂又出事！小煜無預警「宣布離婚」5年婚姻畫句點：換了更舒服方式

小煜（右）指出「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此」。（圖／翻攝自IG ＠yangchiyu）





小煜指出，「這段過程讓我們學會放下執著也學會以更柔軟的方式看待人生，有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此」，透露接下來會和言言會以家人的形式繼續支持對方，也希望外界能給他們一些空間，讓生活保持過往的平靜日常，並強調目前生活重心已有所調整，之後不再會回應相關問題。





原文出處：棒棒堂男孩又出事！小煜無預警「宣布離婚」5年婚姻畫句點：換了更舒服方式

