快訊》楊小黎為《世紀血案》風波千字文致歉：若知沒授權會直接拒絕出演

童星出身的楊小黎因演出電影《世紀血案》，1日在記者會上態度輕鬆、故事未受到當事人授權等爭議被炎上。今(7日)她發千字文承認有錯，第一是若她提前知道整個故事腳本未受到當事人授權，她便不會接拍，自身態度不夠嚴謹；第二，她指出：「我在記者會面對媒體時，習慣露出笑容是我的疏失」。

由簡嫚書、李千娜、楊小黎、寇世勳、夏騰宏演出的電影《世紀血案》本月初舉行殺青記者會，由於背景和劇本涉及敏感重大的社會案件，引來網友批評沒獲還在世的當事人授權不適宜，且眾人在記者會上態度輕鬆，李千娜更脫口表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」引來網友抨擊，而李千娜目前已經刪文。

廣告 廣告

楊小黎近日接受媒體專訪，表示會接演的原因是製作單位初衷是「希望透過史料與不同立場的呈現，讓這段歷史不被遺忘」，而她飾演的角色僅是回顧歷史的普通人，因此才會答應演出。今她發文承認決定演出過程中有疏失，她清楚是改編林義雄先生的事件，「然而，殺青記者會後，我向劇組詢問，是否已取得當事人或家屬的同意，得到的答案是『沒有』。這個回應讓我感到非常震驚。」

楊小黎強調她的立場說：「我無法認同任何涉及真實歷史傷痛，卻未取得當事人及家屬理解與尊重的創作前提。」而她依照過往經驗，以為劇組在前期已經盡到和當事者家屬溝通的責任，才會答應加入演出，如果她先前就知道未獲授權，「我會直接拒絕出演」，因觸及了倫理底線，為自己不夠謹慎確認鄭重道歉。

此外，對於網友抨擊他們在記者會上的態度過於輕浮，她表示抱歉造成不好觀感，「在跟媒體還有演員夥伴互動時聊到相處的趣事時，不應該笑，造成了不好的觀感，對不起」，但澄清在提到嚴肅議題時，她很確定自己只是認真聆聽，沒有訕笑。對於作品之後將如何發布，她感到不安也有沉重的壓力，坦言：「這個狀況已經嚴重傷害到我的身心狀態」，「沉默，不代表無感，也不代表不會受傷。」

楊小黎道歉全文如下

我是楊小黎

關於《世紀血案》這部作品，這段時間我看見了許多討論、質疑與憤怒，這些聲音我都放在心上，也想誠實地說明我在整個過程中的狀況與立場。忍耐這麼多天沒有說明是我還在想要客觀看更清楚事件的火種，但因為這個狀況已經嚴重傷害到我的身心狀態，還有身邊擔心我的人，我覺得不能拖下去了。

在最初洽談時，我知道是改編林義雄先生的事件，製作方在前期溝通中強調，希望透過史料與不同立場的呈現，讓這段歷史不被遺忘，直到接近進組時，拿到定稿劇本。

由於劇本中幾乎沒有完整的角色脈絡與情緒指令，也沒有安排讀本，拍攝過程中，演員們只能不斷提出自己的理解與想法，確認是否與導演一致，很多時候一顆鏡頭會被要求給出多種不同狀態，有時疑惑也挫折，但在多數情況下就努力依照指令完成拍攝，謹慎地為角色服務。

然而，殺青記者會後，我向劇組詢問，是否已取得當事人或家屬的同意，得到的答案是『沒有』。這個回應讓我感到非常震驚。

在得知這個事實後，我必須誠實地表達：「我無法認同任何涉及真實歷史傷痛，卻未取得當事人及家屬理解與尊重的創作前提。」

依照過往的演出經驗與對影視製作流程的理解，我理所當然地以為，凡是涉及真實歷史事件的作品，在前期皆已妥善處理與當事人及家屬之間的溝通與尊重。

若在拍攝前即清楚知道這種狀況，我會『直接拒絕出演』這個作品，對我而言，這並非形式問題，而是基本的倫理界線。

我也要為自己沒有主動確認這一點道歉，這是我的疏忽，對不起，我很抱歉。

我所扮演的角色是一名『完全虛構的孕婦老百姓』，在故事中陪伴另一位同樣為虛構設定的記者角色，以一個在旁觀察、渺小的視角，走進那個動盪、充滿恐懼與不公的年代。

之所以選擇演出，是因為我始終認為，身為台灣的一份子，這段歷史不該被遺忘，也不該被輕易抹去，因此帶著敬畏之心投入演出。

從開拍到殺青，我專注的只有角色的準備、對劇本事件的理解以及兢兢業業地完成拍攝，其他無關電影本身的事情，我沒有特別追問，也不覺得應該問，例如導演的身份我是記者會當天才知道。缺乏對於潛藏危機的敏感度是我的疏失，我在此致歉。

我在記者會面對媒體時，習慣露出笑容是我的疏失，在跟媒體還有演員夥伴互動時聊到相處的趣事時，不應該笑，造成了不好的觀感，對不起。但在提到嚴肅話題的時候，我很確定我是認真的在聽，沒有笑，回放記者會影片，我謹慎地沒有對事件做出任何的評論，只分享孕婦的角色功課不容易。

我選擇不回應揣測，也不在自己的空間裡為人身攻擊提供舞台，但我有責任為自己說明，也有責任保護身邊愛我的人。

沉默，不代表無感，也不代表不會受傷。

此刻的我，不知道作品最終會以什麼樣的樣貌與觀眾見面，內心充滿不安。演員在創作體系中往往是最被動的位置，不應承擔超出自身角色與責任範圍的指控。

身而為人，我始終提醒自己以善意與自律面對身邊的人事物。若恣意的攻擊摧毀了我對人性本善的信念，我會感到遺憾。

謝謝願意聽我說明的人。

楊小黎 敬上

更多中時新聞網報導

出國帶回食品禁轉售 查獲最少罰3萬

吳耀銘接台大癌醫院長 拚「留才攬才」

國英非選題要高分 有邏輯別錯字